Арахамия считает необходимым продолжать разведение сил, несмотря на недавнюю атаку оккупантов

В то же время, председатель фракции «Слуга народа» подчеркнул необходимость усиления ВСУ.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что разведение сил и средств от линии разграничения на Донбассе надо продолжать, несмотря на нападение оккупантов 18 февраля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором в закрытом режиме состоялось заслушивание информации от представителей Генерального штаба ВСУ относительно обострения ситуации на линии соприкосновения 18 февраля.

В частности, его спросили, стоит ли после попытки прорыва оккупантов продолжать разведение сил от линии разграничения.

«Стоит, 100%. Потому что, во-первых, этот бой был не в том Золотом, в котором произошло разведение, во-вторых, что мы дальше идем по пути разведения, и это наш путь к установлению мира, и есть с той стороны много заинтересованных сторон, которые не хотят прекращения огня. И они могут делать провокации, к этому надо быть готовыми, для этого надо усиливать нашу армию, наши оборонительные позиции, наши наступательные, в том числе, способности. И я считаю, что это единственный путь, который мы будем продвигать сейчас как на политическом уровне, так и на оперативно-тактическом», - сказал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалёку от населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

Вследствие боя 1 украинский военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.

В то же время были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска хотели захватить наблюдательные пункты ВСУ в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.

Разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне 2019 года, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского - в ноябре.

Лидеры стран «нормандского формата» во время встречи 9 декабря 2019 года в Париже поддержали договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств еще в трех местах. Предварительно согласовано, что разведение должно состояться до конца марта 2020 года.