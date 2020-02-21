Арахамия участвовал в "Битве экстрасенсов": в сети нашли видео

Участница шоу искала среди приглашенных мужчин миллионера.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия участвовал в 19 сезоне телешоу «Битва экстрасенсов».

Видео с фрагментом выпуска на YouTube 29 июля 2019 года опубликовала участница «Битвы» Анна Арджеванидзе.

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В ролике экстрасенс якобы пыталась определить среди приглашенных гостей миллионера. После 10-минутных поисков женщина указала на украинского политика Давида Арахамию.

«Человек с большим сердцем, с миллионами – это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то. Я вижу вашу помощь», – обратилась участница проекта к Арахамии на фоне наложенной драматической музыки.

«Я основал один из крупнейших волонтерских фондов в стране. Там более 400 миллионов гривень собрали и помогли армии, семьям погибших. Действительно экстрасенс прав: если ты кому-то помог, а потом кто-то помог тебе... Это, видимо, какой-то закон вселенной», – согласился Арахамия.

Как сообщал УНИАН, бывший председатель правления телеканала СТБ, а ныне министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский объяснил, что проект «Битва экстрасенсов», который выходил под его руководством в частности, является продуктом, позволяющий коммерческому вещателю «увеличить свои доходы».

«И «Битва экстрасенсов» - это продукт, который привлекал достаточно большую аудиторию. Можно по-разному оценивать «шлак/не шлак», но благодаря «Битве экстрасенсов» было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрьмы», – сказал он.

Также Бородянский не считает проект дезинформацией.