Сутки на Донбассе: враг бил из запрещенной артиллерии, один украинский военный ранен

Боевики использовали артиллерию калибра 152 мм и 122 мм.

В течение 9 февраля вооруженные формирования РФ на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский боец получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник вел огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Ранее в городе Барановка Житомирской области сотни людей пришли проститься со старшим солдатом Александром Свинцицким, погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил.