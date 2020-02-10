"Твой сын держался достойно": в Мариуполе простились с парамедиком, спасшим более 400 жизней (фото)

Последние два года Игорь Надолько с позывным Фаш был добровольцем-парамедиком в составе "Ангелов Тайры".

Парамедика Игоря Надолько с позывным Фаш похоронили на аллее Героев на Мариупольском кладбище.

Об этом в Facebook сообщила парамедик Юлия Паевская.

«Это был тяжёлый день, Фаш. Могильщики с трудом цепляли мерзлую землю Приазовья, и она с глухим звуком падала на крышку твоего гроба, брат. Ты бы, конечно, немедленно отмочил какую-то шутку по этому поводу, но мне было не до шуток, когда я смотрела на тонкую фигурку твоего сына, совсем замёрзшего на ледяном ветру, но он держался достойно. Он молодец. Он весь в тебя», - написала Паевская.

По ее данным, Игорь Надолько служил с самого начала АТО. Сначала он был в 129 ОБр, потом служил в 131 ОБр, затем перешел в 28 бригаду отдельного мотопехотного батальона, где прослужил до апреля 2017 года.

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За годы службы четыре раза был контужен. Последние два года Надолько был добровольцем-парамедиком в составе "Ангелов Тайры", а также волонтером в "Самообороны Мариуполя", инструктором тактической медицины.

По словам его коллеги, за два года службы парамедиком в "Ангелах" Надолько оказал первую помощь и вернул к жизни более 400 человек, гражданских и военных.

Как сообщал УНИАН, в течение 9 февраля вооруженные формирования РФ на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский боец получил ранения.