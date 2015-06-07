Боевики продолжают нарушать Минские договоренности, ситуация стабильно сложная – штаб АТО

Об этом сообщили в штабе АТО.

«Ситуация в зоне проведения АТО оставалась стабильно сложной с угрозой обострения на отдельных направлениях. Боевики обстреливали н.п.Счастье, что на Луганщине, из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и минометов разных калибров, в частности 120 мм», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что сегодня в первой половине дня пророссийские наемники трижды били по Марьянке из 120-мм минометов и гранатометов.

По Широкино утром и в течение дня стреляет вражеская артиллерия калибра 122 мм и минометы, работали снайперы.

Читайте такжеВ результате обстрела боевиков в окрестностях города Счастье загорелся лес - СМИ

Позиции украинских войск в районе Гранитного боевики обстреляли из противотанковых ракетных комплексов.

Враг продолжает вести активную воздушную разведку в зоне АТО. На Донетчине над населенным пунктом Валерьяновка наши воины сбили вражеский разведывательный беспилотник, добавили в штабе.

Сьогодні, 7 червня, ситуація в зоні проведення АТО залишалася стабільно складною із загрозою загострення на окремих напр... Posted by Прес-центр АТО on Sunday, June 7, 2015

Как сообщал УНИАН, в районе населенного пункта Счастье боевики обстреляли наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Обстрел велся со стороны поселка Веселая Гора, что находится под контролем бандформирования "ЛНР". Мины разрывались на расстоянии 200 метров от наблюдателей.

В Азовском море близ Мариуполя по неустановленным пока причинам взорвался катер Государственной пограничной службы Украины.

По предварительной информации, на борту катера находилось 8 человек. Пострадавшим оказывается помощь в больнице Мариуполя. Обстоятельства взрыва уточняются.