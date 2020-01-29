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Данилов объяснил, зачем Зеленский увеличил состав СНБО

12:41, 29 января 2020
Война
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Национальный координационный центр кибербезопасности будет рабочим органом СНБО / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Новые работники будут осуществлять информационно-аналитическое, экспертное, организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Национального координационного центра кибербезопасности, уточнили в СНБО.

«Учитывая стратегическое значение приобретают вопросы кибербезопасности в системе национальной безопасности Украины и в мире, деятельность Национального координационного центра кибербезопасности становится одним из ключевых в работе СНБО Украины, и его задачи значительно расширены в соответствии с требованиями времени», - прокомментировал Данилов.

Национальный координационный центр кибербезопасности будет рабочим органом СНБО.

Напомним, 28 января президент Украины Владимир Зеленский увеличил предельную численность работников аппарата Совета национальной безопасности и обороны со 160 до 190.

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