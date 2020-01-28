Зеленский расширил аппарат СНБО до 190 человек

Также Владимир Зеленский внес изменения в Положение о Национальный координационный центр кибербезопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский увеличил предельную численность работников аппарата Совета национальной безопасности и обороны с 160 до 190.

Соответствующий указ №27/2020 от 28 января опубликован на сайте президента.

"В статье 1 Указа Президента Украины от 27 января 2015 года №37 "Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины" цифры "160" заменить цифрами "190", - говорится в документе.

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Также указом внесены изменения в положение о Национальном координационном центре кибербезопасности, утвержденное указом от 7 июня 2016 года №242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности".

В том числе, предусмотрено, что "информационно-аналитическое, экспертное, организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Центра осуществляется Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Напомним, ранее СНБО рассмотрел проект Стратегии национальной безопасности Украины