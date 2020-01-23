Боевики продолжают обустраивать огневые позиции возле домов граждан – разведка

Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ.

Российско-оккупационные войска продолжают обустраивать огневые позиции в населенных пунктах на Донбассе вблизи гражданских объектов для совершения провокационных обстрелов подразделений Объединенных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом со ссылкой на данные разведки сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

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«Российско-оккупационные войска продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для осуществления провокационных обстрелов подразделений Объединенных сил. В частности, заранее оборудованные временные огневые позиции артиллерии и минометов оккупанты обустраивают в окрестностях населенных пунктов в непосредственной близости от гражданских объектов», - сказал он.

В то же время, по словам Гуцуляка, для повышения эффективности применения артиллерии и минометов в соединениях и частях российско-оккупационных войск систематически проводятся учебные сборы с корректировщиками минометных и артиллерийских расчетов под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.

Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России, заверил Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска с начала суток трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один боец получил ранения.