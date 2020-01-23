Оккупанты сегодня трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: один боец ранен

Состояние здоровья раненого, по имеющейся информации, удовлетворительное.

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один боец получил ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

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«Сегодня, 23 января, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска осуществили три прицельных обстрела позиций наших героев, в том числе в очередной раз игнорируя Минские соглашения», - заявил он.

По словам Гуцуляка, сразу с полуночи оккупанты начали обстрел из стрелкового оружия в районе Опытного.

Кроме того, с 6.30 враг нарушил режим тишины минометным обстрелом по защитникам Талаковки. От населенного пункта Пикуза в течение 15 минут оккупанты выпустили 8 мин калибра 82 мм.

После 8.50 от Старомихайловки противник вел огонь из стрелкового оружия по защитникам Красногоровки.

«С начала текущих суток есть боевая санитарная потеря. В результате прицельного обстрела со стороны российско-оккупационных войск один наш защитник получил ранение. Состояние его здоровья, по имеющейся информации, удовлетворительное », - отметил спикер Минобороны.