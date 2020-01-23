Сутки на Донбассе: враг бил по украинским позициям из минометов, погиб военный

С начала текущих суток один боец ОС получил ранение от обстрелов.

В течение минувших суток, 22 января, вооруженные формирования РФ на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

С началом текущих суток, 23 января, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия по защитникам Опытного. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Ранее стало известно, что на Донбассе 22 января от пули снайпера погиб 22-летний украинский военнослужащий Николай Сорочук.