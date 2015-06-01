Во время боя под Марьинкой военный попал в плен к боевикам, двое бойцов погибли

Один из украинских бойцов попал в плен во время боя с террористами возле Марьинки в воскресенье.

Об этом "5 каналу" по телефону сообщил заместитель начальника милиции Донецкой области. По словам Ильи Кивы, диверсионно-разведывательная группа из 15 боевиков завязала бой с украинскими военными. Двое бойцов АТО погибли, один ранен. У террористов двое тяжело раненых, которых они забрали с собой.

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"ДРГ со стороны контролируемой боевиками территории зашла на нашу территорию между двумя блокпостами и нарвались на секрет. Так как силы боевиков были почти в два раза больше, они вступили в бой. Во время боя двое военнослужащих погибли. Когда разведка подошла, ДРГ начали отступать и забрали с собой одного военнослужащего", - сообщил заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Илья Кива.