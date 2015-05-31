Возле Марьинки продолжаются боевые столкновения с боевиками, среди военных есть погибшие

Об этом заявил представитель штаба АТО сектора "Б" Евгений Силкин, сообщает "5 канал".

По его словам, обстрелы и боевые столкновения там продолжаются почти сутки. Все атаки террористов удалось отбить.

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В то же время, стоит отметить, о двух раненых в результате столкновений близ Марьинки сообщает на своей странице в Facebook батальон "Киев-1". Там говорят, что боевики подходят очень близко к позициям сил АТО.

Уже практически сутки идут активные обстрелы Марьинки. Только что закончился очередной бой. Среди пострадавших - 2 военн... Posted by Батальон "Киев-1" on 31 Май 2015 г.

Как сообщал УНИАН, украинские военные отбили все атаки российско-террористических войск на Трехизбенку и Счастье Луганской области.

Наемники применяли минометы и стрелковое оружие, сосредоточив огонь по переправах, соединяющих территорию, подконтрольную украинским властям и террористам. По данным штаба АТО, погибших или раненых среди украинских военных нет. Оборону в районе Трехизбенки держат военнослужащие ВСУ, которые принадлежат к батальону "Айдар".

Напомним, 12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.