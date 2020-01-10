"Свидетель для Гааги": на Донбассе задержали боевика, который охранял остатки сбитого самолета MH17 (фото)

Мужчину опознали по фото, которые он выкладывал в соцсеть с места катастрофы самолета.

В Донецкой области пограничники задержали боевика, который, предположительно, охранял место катастрофы и остатки сбитого россиянами самолета рейса MH17.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Задержанный - гражданин Украины 1994 года рождения. Его задержали 9 января в результате реализации оперативной информации.

"В ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков. Задачи российских кураторов выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими гражданами", - заявили в штабе.

Как говорится в сообщении, начиная с конца августа 2014-го задержанный охранял место авиакатастрофы.

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"Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших. За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, которые осуществляли общий контроль и руководство всеми действиями боевиков", - сообщает штаб ООС.

Преступную деятельность мужчины подтвердили фото с его страницы в соцсети, где он в военной форме с оружием в руках снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

Задержанного передали полиции. По факту внесены сведения в ЕРДР о выявлении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется 9 марта 2020 года.