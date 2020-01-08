За минувшие сутки оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе - штаб ООС

Вчера, 7 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

За минувшие сутки оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.

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«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Оба обстрела зафиксированы по украинским позициям неподалеку от населенного пункта Васильевка – в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид».

«Вчера, 7 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было», - сообщили в штабе ООС.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД назвали "идеальное" время для проведения выборов на оккупированном Донбассе.