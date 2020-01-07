В МИД назвали "идеальное" время для проведения выборов на оккупированном Донбассе

Глава МИД напомнил, что выборы не могут происходить при участии в них боевиков.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что местные выборы на оккупированной части Донбасса целесообразно провести параллельно с общеукраинским голосованием осенью этого года.

Об этом он сказал в интервью газете Bild, перевод которого опубликован на сайте МИД.

По его словам, Украина согласилась закрепить так называемую формулу Штайнмайера в своем законодательстве, но это не означает, что выборы в ОРДЛО будут проведены "при любых условиях".

"В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины", - сказал глава МИД.

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Отвечая на вопрос относительно возможности избрания в ОРДЛО представителей так называемых "республик", Пристайко пояснил: "Мы - не наивные и очень хорошо знаем, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы. Но у людей было бы по меньшей мере чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях, и это было бы идеальной возможностью для России вывести войска с нашего востока".

Как сообщал УНИАН, по мнению временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, Москва может вывести свои войска с Донбасса в течение одного-двух лет.