На Донбассе стреляли российские снайперы, ранен военный

Потерь среди украинских силовиков нет.

В течение минувших суток, 30 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Читайте такжеНа Донбассе по позициям украинских военных стреляли снайперы, один боец ранен

Силовики уточнили, что стрелял враг из снайперских винтовок.

"Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК", - говорится в сообщении.

Один украинский военный получил ранения. С начала суток 31 декабря российские оккупанты огневой активности не проявляли.

Потерь среди украинских бойцов нет.

Напомним, 29 декабря неподалеку от КПВВ "Майорское" на Донбассе состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами. На подконтрольную Украине территорию вернулись пленные, которых удерживали боевики "Л/ДНР". В частности, среди них танкист Богдан Пантюшенко, спецназовцы Сергей Глондар и Александр Кориньков, журналист Станислав Асеев и многие другие.

В то же время, россиянам и боевикам отдали организаторов теракта в Харькове, когда погибли четверо человек, бывших беркутовцев, которых обвиняют в расстрелах на Майдане, а также ряд российских диверсантов, сепаратистов, шпионов и террористов.