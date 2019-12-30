В день обмена пленными оккупанты на Донбассе 7 раз обстреляли украинских военных

Потерь среди бойцов ВСУ в результате обстрелов вчера не было.

За прошедшие сутки, 29 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

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6 обстрелов наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; у Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку с Васильевкой - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; рядом с Широкино - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вчера потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря вооруженные формирования РФ на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.