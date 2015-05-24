В "ДНР" заявили, что им не нужен второй референдум о статусе Донбасса

Боевики из "ДНР" заявили, что не видят необходимости во втором референдуме о статусе Донбасса. Об этом сказал так называемый "председатель народного совета ДНР" Андрей Пургин, передает РИА Новости.

Пургин также прокомментировал заявление главы фракции "Блок Петра Порошенко" Юрия Луценко о том, что осенью вместе с местными выборами в Украине может быть проведен референдум по государственному устройству Донбасса.

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"Мы отстояли особый статус с оружием в руках. Он у нас есть. Фактически поэтому появился и минский формат, и минская четверка. Нам не нужен референдум. Он у нас был 11 мая 2014 года", — сказал Пургин.

Как ранее сообщалось, боевики "ДНР" разрешили гражданам на оккупированной территории зарегистрировать имеющееся у них боевое огнестрельное оружие калибром менее 11,43 мм.