Боевики "ДНР" разрешили местным жителям иметь боевое оружие

Об этом сообщил один из начальников местной "МВД" ДНР Сергей Злищев.

«Трофейное, найденное, другое оружие — все, что калибром до 11,43 мм — будет регистрироваться, — сказал собеседник одного из изданий сепаратистов. — Регистрация начнется с 25 мая».

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«Для регистрации будет необходимо подать заявление соответствующего образца в отдел разрешительной системы МВД, две фотографии и квитанцию об оплате услуг, — добавил Злищев. — Также необходимо будет произвести отстрел боеприпасов из данного оружия».

Он уточнил, что оружие позволено будет иметь всем категориям граждан с 18 лет. Количество единиц оружия ограничиваться не будет, но владельцу нужно будет обеспечить условия для их безопасного хранения. Холодным оружием, кроме охотничьего, можно будет владеть без регистрации.

Напомним, сейчас боевое огнестрельное оружие в Украине может быть выдано лишь отдельным категориям граждан, например сотрудникам судов, правоохранительных органов или их близким родственникам в случае угрозы их жизни и здоровью.

Что касается международного опыта, то официально огнестрельное оружие можно купить в около 20 странах мира, например в США, Италии, Израиле.