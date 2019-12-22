Сутки на Донбассе: вражеским минометным обстрелом поврежден дом

Боевики обстреляли населенный пункт Хутор Вольный из миномета калибра 82 мм.

В течение минувших суток, 21 декабря, вооруженные формирования РФ на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь с украинской стороны.

Читайте такжеПутин заявил, что пересмотр Минских соглашений может привести к тупику

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Боевики обстреляли населенный пункт Хутор Свободный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

С начала текущих суток, 22 декабря враг огневой активности не проявлял.

Потерь с украинской стороны не имеет.

Накануне сообщалось, что в Золотом-4 на Луганщине в результате обстрела боевиков повреждены жилые дома.