цей матеріал доступний українською

Сутки на Донбассе: вражеским минометным обстрелом поврежден дом

08:27, 22 декабря 2019
Война
16 0
Иллюстрация REUTERS

В течение минувших суток, 21 декабря, вооруженные формирования РФ на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь с украинской стороны.

Читайте такжеПутин заявил, что пересмотр Минских соглашений может привести к тупику

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Боевики обстреляли населенный пункт Хутор Свободный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

С начала текущих суток, 22 декабря враг огневой активности не проявлял.

Потерь с украинской стороны не имеет.

Накануне сообщалось, что в Золотом-4 на Луганщине в результате обстрела боевиков повреждены жилые дома.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#война