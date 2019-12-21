Боевики обстреляли Золотое-4: повреждены жилые дома (фото)

Напомним, в конце октября в Золотом началось разведение сил и средств, что было одним из условий встречи в Нормандском формате.

В Золотом-4 на Луганщине в результате обстрела боевиков повреждены жилые дома.

Об этом сообщили в полиции Луганщины.

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"Сегодня утром, со стороны Золотое-5 (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли Золотое-4 Попаснянского района. В результате обстрела поврежден шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. Свободная", - говорится в сообщении полиции.

Информации относительно жертв и пострадавших не поступало.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции и взрывотехники ГУНП. Данный факт зарегистрирован.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября пресс-центр ООС сообщил, что в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.

26 октября президент Владимир Зеленский ездил в Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступали против отвода украинских войск. В частности, одному из людей в военной форме Зеленский сказал: "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - убери оружие".

26 ноября СММ ОБСЕ официально подтвердила завершение процесса разведения войск в Золотом.