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Боевики обстреляли Золотое-4: повреждены жилые дома (фото)

16:13, 21 декабря 2019
Война
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Боевики обстреляли Золотое-4 / фото lg.npu.gov.ua

Об этом сообщили в полиции Луганщины.

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"Сегодня утром, со стороны  Золотое-5 (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли Золотое-4 Попаснянского района. В результате обстрела поврежден шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. Свободная", - говорится в сообщении полиции.

Информации относительно жертв и пострадавших не поступало.

Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4 / фото lg.npu.gov.ua

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции и взрывотехники ГУНП. Данный факт зарегистрирован.

Вследствие обстрелов боевиков повреждены жилые дома / фото lg.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 1 ноября пресс-центр ООС сообщил, что в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.

26 октября президент Владимир Зеленский ездил в Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступали против отвода украинских войск. В частности, одному из людей в военной форме Зеленский сказал: "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - убери оружие".

26 ноября СММ ОБСЕ официально подтвердила завершение процесса разведения войск в Золотом.

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Теги: #обстрелы боевиков#разведение сил на Донбассе#КПВВ Золотоепогода в Луганске