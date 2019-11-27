ОБСЕ подтвердила завершение разведения сил в Золотом (видео)
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ официально подтвердила завершение процесса разведения сил и средств на участке возле Золотого Луганской области.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Процесс верификации состоялся во вторник, 26 ноября, с участием заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона.
По словам Этерингтона, украинская сторона и боевики выполнили все обязательства по процессу разведения сил и средств.
«Силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществлено разминирование определенных участков местности от взрывоопасных предметов, проведен демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения», - добавили в штабе ООС.
Процесс разведения сил и средств на Донбассе начали после договоренности, достигнутой 1 октября во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины.
В Золотом начали разводить войска 29 октября 2019. 1 ноября начали разминирование территории.
11 ноября на участке разведения войск начался этап демонтажа фортификационных сооружений.