Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных

Противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеБолее 100 боевиков: в штабе ООС назвали потери оккупантов на Донбассе за ноябрьОб этом сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», – говорится в вечерней сводке.

В частности, минометы российские оккупационные войска применили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид», обстреляв укрепления Объединенных сил возле Новогригорьевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Ранее УНИАН сообщал, что в СНБО есть пять сценариев реинтеграции Донбасса.