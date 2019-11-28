У СНБО есть пять сценариев реинтеграции Донбасса - Данилов

Подробности этих сценариев секретарь СНБО раскрыть пока не может.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сообщил на заседании Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции".

"В Совете нацбезопасности и обороны есть пять сценариев, каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса", - отметил секретарь СНБО.

При этом он выразил сожаление, что не может сообщить подробности этих пяти сценариев, но отметил, что работа над ними продолжается.

"Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым", - добавил секретарь СНБО.

Ранее Алексей Данилов заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы 9 декабря состоялся саммит в «нормандском формате».