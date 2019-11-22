В районе разведения Петровское-Богдановка осуществлен демонтаж двух огневых позиций ВСУ

В районе разведения сил и средств Петровское-Богдановка осуществлен демонтаж двух огневых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Читайте такжеРазведение сил на Донбассе: в Петровском начали демонтаж блиндажей (видео)

Как говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инженерная группа и пиротехники продолжают работы на линии разграничения по разминированию и демонтажу блиндажей в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.

"По состоянию на 14:40 22 ноября инженерной группой ГСЧС осуществлен полный демонтаж двух огневых позиций. Пиротехническими расчетами ГСЧС во время сопровождения инженерных работ обследована территория площадью 0,02 га, извлечены и уничтожены установленным способом шесть единиц взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

В указанных работах от ГСЧС привлекалось четыре пиротехнических расчета (21 человек личного состава и восемь единиц техники) и одна инженерная группа (девять человек личного состава и пять единиц техники). Всего от ГСЧС привлекалось 30 человек личного состава и 13 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.

13 ноября на этом участке началась практическая фаза разминирования территории, которая завершилась 20 ноября.

21 ноября начались мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.