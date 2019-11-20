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В районе разведения сил возле Петровского завершили разминирование

19:58, 20 ноября 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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«На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области по графику завершен процесс очистки территорий от взрывоопасных предметов. В общем сотрудники ГСЧС обследовали 30 га территории и изъяли 158 взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.

Завтра, 21 ноября, с 12.00 на этом участке начнутся мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.

13 ноября на этом участке началась практическая фаза разминирования территории.

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Теги: #Донбасс#война