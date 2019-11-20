На трех участках разведения сил на Донбассе сейчас не стреляют - Зеленский

Президент выразил благодарность каждому военному, который защищает Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в трех участках разведения сил и средств на Донбассе: в Станице Луганской, Золотом и Петровском нет выстрелов.

Читайте такжеУкраинские защитники сбили на Донбассе разведывательный беспилотник боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам в Станице Луганской.

«Хочу вас всех заверить, что самое главное, что на трех участках разведения – в Станице Луганской, Золотом и Петровском никаких выстрелов сейчас нет. Это самое главное», - отметил он.

«При этом я хочу поблагодарить каждого военного, каждого волонтера, которые сейчас помогают и защищают нашу страну, защищают наши границы», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской произошло в июне, вблизи Золотого - в конце октября. 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.