На трех участках разведения сил на Донбассе сейчас не стреляют - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в трех участках разведения сил и средств на Донбассе: в Станице Луганской, Золотом и Петровском нет выстрелов.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам в Станице Луганской.
«Хочу вас всех заверить, что самое главное, что на трех участках разведения – в Станице Луганской, Золотом и Петровском никаких выстрелов сейчас нет. Это самое главное», - отметил он.
«При этом я хочу поблагодарить каждого военного, каждого волонтера, которые сейчас помогают и защищают нашу страну, защищают наши границы», - добавил президент.
Как сообщал УНИАН, разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской произошло в июне, вблизи Золотого - в конце октября. 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.