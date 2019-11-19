Офицер ВСУ рассказал о вчерашних потерях оккупантов на Донбассе

Вчера были ликвидированы два оккупанта.

Вчера, 18 ноября, российско-оккупационные войска на Донбассе потеряли двух человек убитыми и двух в качестве раненых.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», который осуществляет мониторинг сообществ оккупантов в соцсетях.

«Потери российско-оккупационных войск 18.11.2019 г. составили 4 человека, а именно: безвозвратные (200) - 2 лица (9 омсп, 3 омсбр), санитарные (300) – 2 человека (9 омсп)», – говорится в сообщении.