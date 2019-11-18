На Донбассе оккупанты из ПТРК и гранатометов обстреляли ряд позиций украинских военных

За сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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Как говорится в утренней сводке пресс-центра ООС, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактического группы "Восток" российские оккупационные войска совершили девять обстрелов: у Новомихайловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Водяного, на Приазовье – из минометов калибра 82 мм; дважды вблизи Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; два раза неподалеку Лебединского – с СПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, дважды - вблизи Авдеевки – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, возле Павлополя – из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме этого, семь вражеских обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группыи "Север": неподалеку Крымского – из противотанковых ракетных комплексов; два раза возле Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, около Троицкого – с СПГ и автоматических гранатометов; вблизи Майского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"17 ноября, боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - отметили в пресс-центре.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.