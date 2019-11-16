Оккупанты провоцируют украинских военных вблизи Петровского, где состоялось разведение сил

Противник два дня подряд обстреливает позиции Объединенных сил в районе Новогнатовки и Старогнатовки, чтобы спровоцировать срыв процесса разведения.

Оккупанты провоцируют украинских военных на ответный огонь вблизи участка разведения сил Богдановка-Петровское.

Как сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил, «несмотря на заявления о мирных инициативах, российские оккупационные войска осуществляют провокации по срыву процесса разведения сил и средств».

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Так, в частности, в районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от границ вышеуказанного участка.

«Вчера днем противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета с направления Викторовки по нашим позициям в районе Новогнатовки. Сегодня же утром, в течение получаса, российские оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку от Старогнатовки. Огонь велся с направления Петровского», - сказано в сообщении.

В пресс-центре отметили, что враг, ведя огонь с правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцирует украинских военных на ответный огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3.

«В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановка и Петровского.

13 ноября на этом участке началась практическая фаза разминирования территории.