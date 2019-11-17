Сутки на Донбассе: враг бил из минометов и БМП, погиб украинский военный

Зафиксирована также огневая активность вражеских снайперов.

За прошедшие сутки, 16 ноября, вооруженные формирования РФ на Востоке Украины 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб один Украинский военнослужащий.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов. Зафиксирована и огневую активность вражеских снайперов.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В частности, в Донецкой области зафиксировали около 175 взрывов, больше чем в два раза меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 390 взрывов).