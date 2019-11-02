В Краматорске пограничники задержали боевика "ДНР" (фото)

Правоохранителям задержанный рассказал, что с июня 2014 года на блокпостах в Краматорске проверял документы граждан и осматривал их транспортные средства.

В Краматорске пограничники задержали боевика так называемой «ДНР».

Читайте такжеРазведение сил в Золотом завершилось – ООСКак говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел, правоохранителям 36-летний гражданин Украины рассказал, что в июне 2014 года решил добровольно пойти на службу к боевикам.

По его словам, на блокпостах в Краматорске он выполнял задания по проверке документов граждан и досмотру транспортных средств.

Правоохранителями проводятся дальнейшие следственные действия.

Отмечается, что в ЕРДР внесены данные об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законами Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как ранее сообщал УНИАН, автомобиль с боевиками подорвался на мине на Донбассе.