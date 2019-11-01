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Автомобиль с боевиками подорвался на мине на Донбассе – штаб ООС

13:41, 01 ноября 2019
Война
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Оккупанты пытаются представить инцидент, как результат обстрела с украинской стороны / facebook.com/pressjfo

В четверг, 31 октября, в районе населенного пункта Новая Ласпа на временно оккупированной территории Донецкой области автомобиль оккупантов подорвался на мине. Ее заложили и успешно забыли о местоположении сами же боевики.

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

Читайте такжеРусские завезли на Донбасс электромагнитное оружиеОтмечается, что пропагандистские ресурсы оккупантов подают эту информацию так, будто их обстреляли с украинской стороны.

«Противник традиционно прибегнул к информационным манипуляциям и использовал этот факт в ходе очередной попытки дискредитировать Объединенные силы. «Фейкометы» из ОРДЛО пытаются скрыть собственные потери в результате неосторожного обращения с вооружением, – говорится в сообщении. – Традиционно для российской пропаганды акцент сделан на больном ребенке, которую якобы намеревались лечить «ополченцы».

В штабе отметили, что боевые действия на этом участке Объединенными силами не велись.

Как ранее сообщал УНИАН, за прошедшие сутки оккупанты 15 раз открывали огонь на Донбассе.

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Теги: #Донбасс