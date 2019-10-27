Эксперт рассказал, в каком случае РФ может устроить обострение на Донбассе

Сейчас РФ настроена закрыть свои вопросы в рамках "нормандского формата", считает эксперт Юрий Романенко.

Российская Федерация может реализовать сценарий обострения ситуации на Донбассе, если начнется новая волна глобального кризиса, и во всех странах появится много проблем.

Сейчас РФ настроена закрыть свои вопросы в рамках "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), рассказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко на чате в Главреде.

Эксперт полагает, что русские могут попытаться добиться своего в рамках этого формата и во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским, используя его неопытность.

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"Сценарий обострения на Донбассе возможен в том случае, когда начнется новая волна глобального кризиса, и во всех государствах возникнет множество проблем", - заявил Романенко.

По его словам, в таком случае российским властям будет необходимо переключать внимание граждан своей страны с экономических и социальных проблем на что-то другое. "В этом случае российское руководство может запустить на Донбасс своих прокси", - предупредил эксперт.

Собеседник полагает, что, если украинское государство продолжит пикировать, то России будет не тяжело реализовать такой сценарий и выяснить, может ли Киев потерять еще что-то.