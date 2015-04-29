Ночью в районе Горловки шел ожесточенный бой - местные жители
Серия артиллерийских залпов была осуществлена боевиками в сторону Дзержинска, который находится под контролем украинских военных.
Об этом сообщил сайт города Горловки Донецкой области со ссылкой на местных жителей.
Местные жители сообщают о том, что с 23 часов 28 апреля в Горловке больше не действует договор о прекращении огня: вблизи города шел ожесточенный бой.
«Через город на северо-запад прошла колонна тяжелого вооружения боевиков в район автодрома, откуда была проведена серия артиллерийских залпов в сторону Дзержинска, который находится под контролем украинских военных», - сказано в сообщении.
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Также обстрел из тяжелого вооружения боевики вели из центральной части города - от оптового рынка (район шахты «Кочегарка») - через весь Центрально-городской район.
Взрывы были слышны в районе очистных сооружений (северо-западная окраина города), также жителями было зафиксировано активное использование стрелкового оружия в районе резервного водохранилища, расположенного на западной окраине Горловки.
Горловчане отмечают, что этот бой был самым интенсивным за все время так называемого «перемирия» - с середины зимы.
Ранее УНИАН сообщал, что силы АТО уничтожили базу боевиков под Горловкой.