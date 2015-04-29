Во время обстрела боевиками "Бахмутки" ранен украинский военный - Москаль

Как сказано в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, за прошлый вечер и сегодняшнее утро вдоль линии разграничения огня в Луганской области боевая агрессия боевиков резко усилилась. В ряде горячих точек произошли перестрелки и столкновения, несколько населенных пунктов попали под обстрел.

Так, ночью периодически возникали перестрелки в окрестностях сел. Троицкого (Попаснянский район), в Станице Луганской, Трехизбенке и на автодороге "Бахмутка" в районе 29-го блокпоста.

В последнем случае вследствие боевых действий украинский военный получил осколочные ранения и был госпитализирован.

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Также вчера вечером боевики дважды обстреляли Счастье из гранатометов и автоматического оружия.

Огонь в сторону опорных пунктов украинских военных велся со стороны оккупированного Веселой Горы в 17.00 и после 18.00.

Пострадавших среди мирного населения в результате обстрела нет, информация о раненых или погибших военных не поступала. Утром в Счастье было тихо.

Между поселками Крымское (подконтрольно) и Сокольниками (оккупирован боевиками) в течение вчерашнего дня и ночи не раз вспыхивали перестрелки, которые перерастали в вооруженные столкновения с применением гранатометов и минометов. Последние боевые действия здесь были сегодня утром. Информации о раненых военных нет.

Ранее в штабе АТО сообщили, что боевики за вечер 29 раз обстреляли силы АТО, погиб мирный житель.