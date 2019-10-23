Боевики увеличили количество обстрелов: трое военных ранено, один – погиб

На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

22 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.

Об этом говорится в утреннем возведении Операции объединенных сил, опубликованном на Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 10 обстрелов: трижды неподалеку Павлополя – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР; вблизи Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов; возле Новоселовки Второй – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Водяного – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; у Пищевика – из автоматических гранатометов; неподалеку Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Марьинки – из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник произвел 14 обстрелов: четыре раза неподалеку Золотого – из стрелкового оружия и гранатометов различных систем; трижды возле Зайцевого – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Южного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов; два раза в районе Хутора Свободного – с подствольных и автоматических гранатометов; неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов; у Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, два - получили ранения, а еще один – получил боевое травмирование.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил обстрелы: вблизи Водяного на Приазовье – из артиллерии калибра 122 мм, дважды вблизи Пищевика и один раз неподалеку Павлополя – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Песков – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксированы вражеские обстрелы из автоматических гранатометов неподалеку Зайцевого и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, возле Луганского.

На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.