Луценко: Боевики начнут наступление с вероятностью в 80%
00:22, 27 апреля 2015Политика
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Вероятность того, что на Донбассе возобновлятся активные военные действия составляет 80%.
Луценко уверен, что боевики возобновят активность на востоке Украины / Фото УНИАН
Об этом в прямом эфире "Подробностей недели" в воскресенье, 26 апреля, сказал лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, сообщает Обозреватель.
"Вероятность возобновления активных действий на Донбассе – 80%", - сказал он.
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"Сейчас войска террористов приведены в наибольшую степень готовности к наступлению", - добавил он.
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