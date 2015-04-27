Луценко: Боевики начнут наступление с вероятностью в 80%

Об этом в прямом эфире "Подробностей недели" в воскресенье, 26 апреля, сказал лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, сообщает Обозреватель.

"Вероятность возобновления активных действий на Донбассе – 80%", - сказал он.

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"Сейчас войска террористов приведены в наибольшую степень готовности к наступлению", - добавил он.