Луценко: Боевики начнут наступление с вероятностью в 80%

00:22, 27 апреля 2015
Политика
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Вероятность того, что на Донбассе возобновлятся активные военные действия составляет 80%. 

Фото УНИАН

Об этом в прямом эфире "Подробностей недели" в воскресенье, 26 апреля, сказал лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, сообщает Обозреватель.

"Вероятность возобновления активных действий на Донбассе – 80%", - сказал он.

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"Сейчас войска террористов приведены в наибольшую степень готовности к наступлению", - добавил он.

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