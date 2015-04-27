Боевики 27 раз обстреляли позиции украинских войск – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, боевики продолжают применять минометы калибра 120 миллиметров и артиллерию калибра 122 миллиметра, чем грубо нарушают Минские договоренности.

Так, минометному огню были подвергнуты позиции украинских военных неподалеку от населенных пунктов Невельское, Широкино, Авдеевка, Опытное, Пески и Сокольники, а огня из 122- миллиметровых орудий – вблизи Авдеевки и Опытного.

Также в ходе вооруженных провокаций неподалеку от населенных пунктов Лозовое, Авдеевка, Опытное, Невельское, Чермалык и Широкино враг применял минометы калибра 82 миллиметра, танк, зенитную установку, автоматические гранатометы, противотанковые управляемые ракеты, стрелковое и снайперское оружие, подчеркивается в сообщении.

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В Луганской области боевики трижды открывали огонь из автоматических гранатометов по опорному пункту сил АТО недалеко от Сокольников.

Также террористы с 14.00 до 14.30 и с 15.50 до 16.20 вели огонь по населенному пункту Чермалык Волновахского района Донецкой области из минометов калибра 82 миллиметра.

Кроме того, по данным пресс-центра, в Донецкой области, преимущественно близ Мариуполя, украинские подразделения зафиксировали 8 пролетов беспилотников противника.