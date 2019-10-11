В больнице Днепра умер украинский военный, которого ранили боевики (фото)

Вячеслав Кубрак был командиром инженерно-саперного взвода.

В областной больнице Днепра умер военный 36 отдельной бригады морской пехоты Вячеслав Кубрак, за жизнь которого боролись три дня.

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Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

Парень получил минно-взрывное ранение в результате обстрела боевиков в ООС 8 октября. Вячеслав Кубрак был командиром инженерно-саперного взвода.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 октября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. В результате этого погиб украинский военнослужащий.