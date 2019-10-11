Штаб ООС: за сутки оккупанты 25 раз нарушили режим тишины – погиб военный

Боевики стреляли из минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В четверг, 10 октября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. В результате этого погиб украинский военнослужащий.

Читайте такжеНа Донбассе сегодня во время вражеского обстрела погиб украинский военныйОб этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы были зафиксированы недалеко от Водяного, Авдеевки, Пищевика, Новотроицкого, Павлополя, Марьинки, Новоселовки Второй, Крымского, Хутора Свободного, Луганского, Шумов, Катериновки.

С начала текущих суток оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня – неподалеку от Талаковки и Новотроицкого. Потерь нет.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 октября на Донбассе боевики 24 раза открывали огонь.