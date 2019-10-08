"Нет никакой "зрады": ДонОГА разъяснила все детали разведения войск на Донбассе

Сейчас в Станице Луганской полностью завершен первый этап разведения войск, процесс разбора инженерных сооружений еще продолжается.

В Донецкой облгосадминистрации в деталях объяснили, как будет происходить разведение войск в Петровском и Золотом.

Как сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, процесс разведения войск на отдельных участках линии боевого столкновения имеет целью сохранить жизнь и здоровье военнослужащих Вооруженных Сил Украины и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне.

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Отмечается, что сейчас идут мероприятия по разведению войск в трех населенных пунктах на линии разграничения – в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап – разведение личного состава с обеих сторон, второй – демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

В Станице Луганской полностью завершен первый этап разведения войск, процесс разбора инженерных сооружений еще продолжается.

В пресс-службе уточнили, что процесс разведения войск реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске: протокола от 5 сентября 2014 года, меморандума от 19 сентября 2014 года и комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

«В 2016 году было подписано рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Сейчас проходит его реализация. 1 октября на заседании временной консультативной группы в Минске были достигнуты договоренности о возобновлении этого процесса. Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким, что должно осуществляться обеими сторонами», – напомнили в пресс-службе.

Упомянутые три участка имеют протяженность около 3 км (с 410 км общей линии разграничения).

«Вооруженные Силы Украины технически готовы к процессу разведения, подготовка позиций уже осуществляется в течение нескольких недель. Основное условие начала разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней. В этом нет никакой "зрады"! Войска разводятся лишь на километр, протяженность линии разведения войск 3 км с 410 км общей линии разграничения», – поясняется в сообщении.

Отмечается, что войска разводятся зеркально, за процессом следит Наблюдательная мониторинговая миссия ОБСЕ, а контролируют представители Совместного центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«Это делается не только для продвижения процесса достижения мира на Донбассе. Это важно для безопасности граждан, проживающих на этих территориях, потому что: на территориях будет проведено разминирование, уменьшится количество обстрелов. Также разведение направлено на сохранение жизни военнослужащих, потому что значительно уменьшает возможности ведения прицельного огня из стрелкового оружия», – подчеркивают чиновники.

В ДонОГА отметили, что подразделения полиции остаются на территории разграничения. Более того - подразделения полиции в районах разведения усиливаются. Также на территории разведения усиливается украинский состав СЦКК для мониторинга выполнения условий разведения совместно с ОБСЕ. Подразделения гражданско-военного сотрудничества и в дальнейшем будут сотрудничать с местными властями в рамках реализации текущих гуманитарных проектов, чтобы граждане Украины в районах разведения имели предметы первой необходимости для жизни.

Это также позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных и безопасности организаций, уверены в облгосадминистрации.

«Яркий пример того, что система разведения работает - Станица Луганская. Там войска развели еще летом. Обстрелов нет. Все спокойно. Полиция поддерживает общественный порядок. Строятся дороги, восстанавливается инфраструктура, строится мост, разрушенный во время войны. Разведение войск продолжится. Наша цель - разведение войск по всей длине линии разграничения (410 км). При этом, это сложный технический процесс, который потребует тщательной подготовки войск, позиций, проработки сценариев развития событий. Поэтому оно будет происходить поэтапно», – говорится в сообщении.

Каждый факт разведения будет происходить под наблюдением миссии ОБСЕ, которая должна зафиксировать, что войска разводятся с обеих сторон, и с привлечением мониторинга СЦКК.

«Украинские войска не будут снижать уровня боевой готовности, чтобы в случае обострения и провокаций прекратить разведение войск. Стоит также подчеркнуть предусмотренное законодательством Украины право военнослужащих применять огневые средства в случае угрозы их жизни и здоровью», – добавили в ДонОГА.