В Станице Луганской между КПВВ и мостом монтируют автобусные остановки

Первая остановка будет расположена возле здания Красного Креста, вторая - в районе разрушенного моста.

В Станице Луганской между контрольным пунктом въезда-выезда и мостом смонтируют две автобусных остановки.

Об этом сообщается на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.

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«Первая из них будет расположена возле здания Красного Креста, вторая - в районе разрушенного моста», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вчера специалисты устанавливали столбики на автодороге от КПВВ до моста для разделения пешеходной части дороги и полосы, по которой курсирует автобус, и продолжали демонтаж разрушенной части моста через реку Северский Донец.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост и начали демонтаж разрушенных конструкций основного моста. В Офисе президента планируют открыть мост в Станице Луганской до 27 ноября.

За ремонтом моста в Станице Луганской можно наблюдать онлайн. В видеотрансляции возможны временные отключения по техническим причинам, восстановление происходит после осуществления технических работ.