Украина готова ввести 800 специально обученных полицейских в ОРДЛО

Полиция в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений на временно оккупированной части Донбасса.

В Донецкой области для работы на деоккупированных территориях подготовлено около 800 полицейских.

Как говорится на сайте полиции Донецкой области, об этом сообщили во время всеукраинского научно-практического круглого стола на тему: «Деоккупация Донбасса: организационно-правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины», который состоялся в Мариуполе.

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В частности, полиция Донецкой области в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений на временно оккупированной территории, первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности и защиты прав граждан.

В связи с этим сказано, что для работы на деоккупированных территориях уже подготовлено около 800 полицейских, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений.

Также сказано, что во время круглого стола были определены основные принципы организационно-правового механизма восстановления территориальной целостности Украины. Они будут приняты во внимание во время практических мероприятий по урегулированию ситуации на Донбассе.