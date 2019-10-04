В Станице Луганской открыли временный обходной мост (видео)

Мост даст возможность проезжать микроавтобусам, например скорой помощи или ритуальной службе.

В Станице Луганской открыли временный обходной мост на линии разграничения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Эта конструкция значительно облегчает уход, а особенно важно это для людей пожилого возраста и на инвалидных колясках. Раньше им приходилось преодолевать сложный переход через разлом моста, ведь сделать это без посторонней помощи было невозможно.

Этот временный мост просуществует максимум два месяца, пока закончится восстановление стационарного моста.

На месте сейчас работает ремонтная техника. Поток людей большой. Прекращать работу пропускного пункта не планируют.

Мост даст возможность проезжать микроавтобусам, например скорой помощи или ритуальной службе. На тяжелую технику мост не рассчитан.

Предварительная стоимость восстановления моста составляет 38 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2019 года, согласно постановлению Кабмина, вступает в силу порядок пересечения линии разграничения на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях.