В конце октября заработает новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

Для пересечения линии разграничения на временно оккупированную территорию Украины необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение физического лица.

29 октября 2019 года, согласно постановлению Кабмина, вступает в силу порядок пересечения линии разграничения на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

В общем порядке гражданам Украины для пересечения линии разграничения на временно оккупированную территорию Украины необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение физического лица.

В отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, им при пересечении линии разграничения необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины или проездной документ ребенка.

В то же время сообщается, что миграционная служба Украины уже не выдает проездной документ ребенка, но те, кто получил его ранее, могут пользоваться этим документом до окончания срока его действия.

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Вместе с тем, выехать с временно оккупированной территории могут и граждане Украины, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины, но им необходимо предъявить свидетельство о рождении или любой другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Также могут выехать с оккупированной территории и граждане Украины, родившиеся там, а потому не получившие свидетельство о рождении украинского образца. Выезжать они должны с сопровождающих их лицом и по его паспортному документу, а также документам, подтверждающим факт их рождения.

Кроме того, пропуск граждан, которые выехали с оккупированной территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, будет осуществляться при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением ГМС.

К тому же, как отметили в ГПСУ, стоит учесть, что пропуск на оккупированную территорию граждан Украины, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей или другим документам, предусмотренным постановлением Кабмина от 27 января 1995 года № 57.

Нотариально заверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на оккупированную территорию в сопровождении того из родителей, с которым осуществил выезд.

Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения фактически остался без изменений.