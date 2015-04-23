Боевики обстреливают из минометов жилые кварталы Авдеевки

Об этом на своей странице в соцсети написал начальник Главного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Читайте такжеУкраинская сторона предложила наблюдателям ОБСЕ установить веб-камеры в Авдеевке

"Авдеевка. Больше 30 минут идет минометный обстрел боевиками территории города. Прямые попадания в частные дома по адресам ул Нахимова, 108, Тургенева, 96. Информация уточняется", - написал Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции не может выехать на место события из-за непрекращающегося обстрела.