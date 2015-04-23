Боевики обстреливают из минометов жилые кварталы Авдеевки
14:36, 23 апреля 2015Война
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В Авдеевке Донецкой области боевики обстреливают из минометов жилые кварталы.
Боевики обстреливают Авдеевку / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в соцсети написал начальник Главного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
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"Авдеевка. Больше 30 минут идет минометный обстрел боевиками территории города. Прямые попадания в частные дома по адресам ул Нахимова, 108, Тургенева, 96. Информация уточняется", - написал Вячеслав Аброськин.
Он отметил, что следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции не может выехать на место события из-за непрекращающегося обстрела.
Авдеевка. Больше 30 минут идет минометный обстрел боевиками территории города.Прямые попадания в частные дома по адрес...Posted by Vyacheslav Abroskin on Thursday, 23 April 2015
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