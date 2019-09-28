В "ЛНР" пять детей подорвались на гранате

С ранениями различной степени тяжести детей доставили в Луганск.

В оккупированном селе Красная Заря Перевальского района Луганской области пять детей возрастом от семи до 13 лет получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва гранаты.

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Об этом сообщается на одном из ресурсов террористов.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 28 сентября, когда дети нашли тайник с боеприпасами недалеко от жилых домов.

«Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Он добавил, что в настоящее время пострадавшие доставлены в лечебные учреждения оккупированного Луганска, где им оказывается медицинская помощь.

Как сообщалось, в среду в 6 часов утра в Куйбышевском районе оккупированного Донецка на территории воинской части боевиков "ДНР" начались взрывы боеприпасов.