В "ЛНР" пять детей подорвались на гранате
В оккупированном селе Красная Заря Перевальского района Луганской области пять детей возрастом от семи до 13 лет получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва гранаты.
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Об этом сообщается на одном из ресурсов террористов.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 28 сентября, когда дети нашли тайник с боеприпасами недалеко от жилых домов.
«Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Он добавил, что в настоящее время пострадавшие доставлены в лечебные учреждения оккупированного Луганска, где им оказывается медицинская помощь.
Как сообщалось, в среду в 6 часов утра в Куйбышевском районе оккупированного Донецка на территории воинской части боевиков "ДНР" начались взрывы боеприпасов.