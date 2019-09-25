В сети показали снимки с места мощного взрыва в оккупированном Донецке (фоторепортаж)

В Донецке взорвался и загорелся склад боеприпасов российских оккупантов.

В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв на складе с боеприпасами оккупантов.

Фото с места события опубликовал Facebook-пользователь Луганский Партизан.

"Сегодня 25 сентября утром, пламенный привет передали оккупантам ДонецкиеПартизаны - взорвался и загорелся в Донецке склад боеприпасов рассийских оккупантов, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари на территории автобазы где теперь находится база боевиков. Черный дым от пожара виден за многие километры", - пишет он.

Ранее сообщалось, что утром 25 сентября в оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы.

Черный дым от пожара видно за много километров. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.