"Рванул склад боеприпасов": офицер ВСУ показал видео мощного взрыва в оккупированном Донецке
10:05, 25 сентября 2019Война
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Взрыв прогремел утром 25 сентября.
Взрыв на складе боеприпасов в оккупированном Донецке
В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв на складе с боеприпасами оккупантов.
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Об этом рассказал у себя на канале в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". "У ватрушек неожиданно рванул склад боеприпасов в оккупированном Донецке", - написал он.
Ранее сообщалось, что утром 25 сентября в оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы.
Черный дым от пожара видно за много километров. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.
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