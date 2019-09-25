"Рванул склад боеприпасов": офицер ВСУ показал видео мощного взрыва в оккупированном Донецке

Взрыв прогремел утром 25 сентября.

В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв на складе с боеприпасами оккупантов.

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Об этом рассказал у себя на канале в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". "У ватрушек неожиданно рванул склад боеприпасов в оккупированном Донецке", - написал он.

Ранее сообщалось, что утром 25 сентября в оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы.

Черный дым от пожара видно за много километров. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.